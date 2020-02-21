أول تعليق إسرائيلي على الانتخابات الإيرانية

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الانتخابات البرلمانية الإيرانية، التي تجري اليوم، الجمعة.

ونشر بينيت تغريدات جديدة له على "تويتر"، ظهر اليوم، الجمعة، علق فيها على الانتخابات البرلمانية الإيرانية، مدعيا أنها انتخابات مزيفة، وبلا معنى.

وقال نفتالي بينيت:

الانتخابات اليوم في إيران، وهي انتخابات مزيفة. عرض بلا معنى، خارجة عن العالم. والنظام الإيراني استبعد حوالي 56 ٪ من المرشحين، وهي نسبة عالية. آية الله هم الذين سيحددون النتيجة، بدلا من الشعب.

>>Our hearts are with the great Iranian people who are held hostage at the hands of a regime which fears its own citizens. I hope the Iranian people will gain their freedom soon. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 21, 2020

وادعى بينيت أن "قلبه مع الشعب الإيراني الذي يحتجز رهينة على يد نظام يخشى مواطنيه"، آملا أن يكسب الشعب الإيراني حريته قريبا.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

ويبلغ عدد الناخبين قرابة 58 مليون ناخب، وعدد المرشحين أكثر من 7100 مرشح يتنافسون على 290 مقعدا، في 208 دوائر انتخابية تضم قرابة 55 ألف مركز.

بداية؛ يوم الانتخابات يوم احتفال وطني. أبارك هذا الاحتفال لجميع شركائي في أنحاء هذا الوطن. ثانياً هو يوم إحقاق الحقوق المدنيّة للشعب. ثالثاً هو تكليفٌ شرعي.

الحقيقة هي أن الانتخابات تنطوي على مصالح البلاد الوطنية. فليشارك كلّ من يهتم للمصالح الوطنية. pic.twitter.com/BCAAkowmWh — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 21, 2020

وأدلى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي. وبعد الإدلاء بصوته، ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أقرب وقت ممكن".

ونقل التلفزيون الرسمي أن 55 ألف مركز انتخابي يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية.