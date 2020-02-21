أردوغان يصف ما يجري في إدلب بـ"الحرب"

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما يجري في مدينة إدلب السورية بـ"الحرب".

وقال أردوغان للصحفيين، ردا على سؤال حول إنذاره الأخير لدمشق: "ما يحدث في إدلب يمكن وصفه بكلمة "الحرب"، مضيفا "قد بدأنا بالفعل أعمالنا هناك".

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جوناثان هوفمان، في وقت سابق، أن بلاده ترى أن روسيا وتركيا على شفير صراع في المنطقة، معبرًا عن أمله في أن تجد الدولتين حلًا لتفادي تلك المواجهة.

وتأزم الوضع في إدلب، يوم أمس الخميس، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، استطاعوا خلاله خرق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن، في وقت سابق، عن هجوم للمسلحين بغطاء من المدفعية التركية على محور قميناس-النيراب، في محاولة لاختراق حواجز الجيش السوري، ما أدى إلى إصابة 4 جنود سوريين. مضيفا أن مقاتلات سو-24 التابعة للقوات الجوية الروسية، وبطلب من الحكومة السورية، قامت بقصف المسلحين، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم بنجاح.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، قامت مقاتلات "سو 24" الروسية بتدمير دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب السورية، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم وإيقاع خسائر في صفوف المهاجمين.