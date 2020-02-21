أردوغان: تحييد 150 عسكريا سوريا وتدمير عدد من المركبات والمدافع في إدلب

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العمليات العسكرية لبلاده في إدلب السورية، أسفرت عن تحييد عشرات الجنود السوريين وتدمير عدد من المركبات.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة نقلتها وكالة "الأناضول": "تم تحييد 150 عنصرًا من قوات النظام السوري وفقًا لآخر المعلومات الواردة، كما تم تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعًا وعربتي دوشكا في إدلب".

#عاجل | أردوغان يُعلن تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعًا وعربتي دوشكا في إدلب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 21, 2020

​وكشف الرئيس التركي، عن مقترح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تنظيم قمة رباعية (تركية روسية ألمانية فرنسية) حول الوضع في سوريا، وذلك يوم الخامس من مارس/ آذار بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى عزمه إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، لبحث كافة التطورات في إدلب، متابعا: "سنحدد موقفنا بناء على نتيجة الاتصال".

بدوره أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من المخطط إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم.