خبير يكشف عواقب فتح المجال الجوي أمام الطيران التركي في شمالي سوريا

رأى رئيس قسم التكامل الأورآسي والتنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون في معهد رابطة الدول المستقلة، فلاديمير يفسييف، أن فتح المجال الجوي فوق منطقة تخفيف التصعيد بإدلب في سوريا أمام الطيران التركي أمر غير مقبول وسيؤدي إلى المزيد من المعارك الشرسة على الأرض.

وقال يفسييف خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز وكالة "روسيا سيغودنيا" تحت عنوان: "إدلب السورية: نتائج المباحثات بين روسيا وتركيا": "الموقف الحقيقي لروسيا هو الرد بــ"لا" بشكل قاطع. بسبب أن غياب الدعم الجوي هو ما يعرقل تصرفات تركيا على البر. إذا كان لدى تركيا دعم جوي في إدلب، فمن المرجح أن القتال على البر سيكون أكثر ضراوة. أنا لا أستبعد أن الجيش السوري قد يخسر جزءًا من الأراضي التي حررها وهذا بالنسبة لنا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

وأوضح الخبير أن تركيا يمكنها تحفيز طلباتها من خلال حقيقة أن عمليات طيرانها ستكون مساعدة فقط في طبيعتها أو تستخدم لإزالة الجرحى من منطقة التصعيد، مضيفا "لكن كل هذا خداع، تركيا ترغب بشدة في استخدام ما لا يقل عن طائرات هليكوبتر قتالية، كما كان الأمر في عفرين. وهذا أمر ضروري للغاية لتأمين عمليات القوات البرية، لأنه في حالة غياب الدعم الجوي، لن يكون هناك هجوم من حيث المبدأ، أو سيكون ذا طبيعة قصيرة الأجل للغاية".

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن "روسيا لا تفي بالكامل" بطلبات أنقرة لاستخدام المجال الجوي السوري. وأضاف أنه من المهم بالنسبة لتركيا الوصول الكامل إليها، وتظل هذه القضية على جدول أعمال المفاوضات بين البلدين.

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عزمه إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأوضاع في إدلب، لافتاً إلى أن بلاده ستحدد موقفها حيال إدلب بناءً على نتائج هذا الاتصال.