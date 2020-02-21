ترامب يهاجم بشدة الفيلم الكوري الجنوبي الحائز على جائزة أوسكار... والشركة الموزعة ترد

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما حادا على الفيلم الكوري الجنوبي، الحائز على جائزة أوسكار لعام 2020، "باراسايت".

وقال ترامب أمام تجمع انتخابي: "ألا تتفقوا معي أن جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية كانت سيئة هذا العام؟".

بعدها، قلد ترامب مقدم الجوائز في حفل الأوسكار قائلا: "الفائز فيلم من كوريا الجنوبية! إنه أمر لا يصدق".

وأضاف الرئيس الأمريكي:

"لدينا ما يكفي من المشاكل المتعلقة بالتجارة مع كوريا الجنوبية، ورغم ذلك نمنحهم جائزة أفضل فيلم لهذا العام! فلنعيد الأفلام الكلاسيكية الرائعة مثل ذهب مع الريح".

وفي المقابل، ردت شركة "نيون" الموزعة للفيلم في أمريكا الشمالية، قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها تتفهم كلام الرئيس الأمريكي وذلك لأنه "لا يقرأ".

ودخل "باراسايت" التاريخ، بكونه أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار، الممتد إلى 92 عاما، كما أنه أول فيلم كوري جنوبي يفوز بالأوسكار على الإطلاق.

وحصل الفيلم على 4 جوائز أوسكار، شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونغ جون-هو وأفضل فيلم روائي دولي.

ويتناول الفيلم قصة عائلتين من كوريا الجنوبية، هي عائلة "باك" الثرية وعائلة "كيم" الفقيرة، وهي قصة تعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ومست وترا حساسا لدى الجمهور في العالم.