تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات الإيرانية

قررت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم الجمعة، تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي.

ذكرت وكالة "تسنيم" أن لجنة الانتخابات في إيران، أعلنت منذ قليل، في بيان، عن تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في بعض المحافظات ومن بينها طهران حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وبدأ الشعب الإيراني، اليوم الجمعة، الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي، وبعد الإدلاء بصوته ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أقرب وقت ممكن".

ونقل التلفزيون الرسمي أن 55 ألف مركز انتخابي يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية.