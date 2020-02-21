واشنطن تعلق على طلب أنقرة نشر بطاريات باتريوت بالقرب من الحدود السورية

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الطلب التركي بنشر بطاريات باتريوت بالقرب من الحدود السورية.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بطلب تركيا نشر صواريخ باتريوت بالقرب من الحدود السورية، لكننا لم نتخذ قرارا بعد. سنواصل المفاوضات مع السلطات التركية حول الوضع المقلق في إدلب".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، شيبنم أكتوب، قد نفت ما تناقتله تقارير إعلامية بشأن طلب تركيا من الولايات المتحدة منظومة باتريوت، من أجل ردع أي هجمات سورية في المستقبل.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق، أن تركيا لا تدعو الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في إدلب السورية، وأن واشنطن قد ترسل بطاريات منظومة الصواريخ باتريوت إلى تركيا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب يوم الأربعاء، عن عدم رضاء بلاده بالمحادثات التي جرت مع روسيا بشأن إدلب السورية، محذرا من استعداد أنقرة لبدء عملية عسكرية في إدلب.

وقبل ذلك، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.