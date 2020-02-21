بعد قطر والإمارات... إثيوبيا تبحث تعزيز التعاون العسكري مع السعودية

جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ونظيره الإثيوبي الجنرال آدم محمد والوفد المرافق له، في الرياض، أمس الخميس، بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وفي الشهر الماضي، بحث رئيس الأركان الإثيوبي مع نظيره القطري غانم بن شاهين الغانم، العلاقات العسكرية بين البلدين، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وناقش الطرفان "العلاقات الثنائية العسكرية بين الجانبين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وقع وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، مع نظيره الإثيوبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري المشترك.