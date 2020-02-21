بوتين وأردوغان يؤكدان التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب

أكد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول محافظة إدلب السورية.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، فقد أجرى الرئيسان الروسي والتركي اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله الوضع الذي تشهده مدينة إدلب السورية، وأكدا التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب السورية، كما بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

#عاجل | أردوغان وبوتين يؤكدان التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب ويبحثان التطورات في ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 21, 2020

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد شدد الرئيس التركي في اتصاله على "أن الحل في إدلب يكمن في تطبيق كامل لمذكرة سوتشي".

#عاجل | أردوغان يشدد خلال اتصاله مع بوتين على أن الحل في إدلب يكمن في تطبيق كامل لمذكرة سوتشي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 21, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم، وإن نتيجة الاتصال ستحدد موقف تركيا في محافظة إدلب السورية.

ووصف أردوغان ما يجري في إدلب بأنه "حرب"، لافتا إلى مقتل جنديين تركيين وتدمير بعض المعدات جراء الاشتباكات العنيفة المستمرة هناك بين "المعارضة السورية وقوات النظام" على حد تعبيره.

ومن جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، جرى فيه مناقشة منفصلة حول الوضع في إدلب.