امرأة تستنجد بالطوارئ الأمريكية فيتم اعتقالها

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تفاصيل تلك القضية، التي وصفتها بـ"الأغرب" على الإطلاق.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "فوجئ مسؤولو الطوارئ الأمريكية باتصال من امرأة في ولاية أوهايو تدعى سيلوني خيتربال، يوم 13 فبراير، وهي منهارة بسبب قطع أهلها خدمات الهاتف المحمول عنها".

#Ohio. Seloni Khetarpal, 36, was arrested for disrupting public services. She called 911 complaining her parents cut off her cell phone https://t.co/hJXToci3A4 — Fairenhite (@fairenhite) February 19, 2020

​وأوضح التقرير أن خريتبال، 36 عاما، اتهمت أهلها بتعمد قطع خدمات الهاتف المحمول عنها وطالبت الطوارئ بإعادة تلك الخدمات إليها.

ولكن مسؤولو الطوارئ وضحوا لها أن ذلك ليس من اختصاصهم، وأن عليها أن تتصل برقم الطوارئ 911، فقط في حالة الطوارئ.

ورغم ذلك ظلت المرأة الثلاثينية تتصل مرارا وتكرارا برقم الطوارئ، وعندما قال لها مسؤول الطوارئ إن عليها أن تكف عن الاتصال بهم، انفجرت غاضبة في وجهه، وقالت إنها سترفع دعوى قضائية ضده. لكن إدارة الطوارئ الأمريكية قررت تصعيد الأمر، وتوجيه اتهام إلى المرأة بتعطيل خدمات الشرطة.

Woman charged for 911 calls about parents cutting off her cell phone: Seloni Khetarpal, 36, was arrested in Canton, Ohio, on Thursday for disrupting public services after she called 911 repeatedly asking for a police response to her parents cutting off… https://t.co/ooj7QvSQ0L — pop.finna (@popfinna) February 19, 2020

​وألقت شرطة مقاطعة ماسيلون القبض على السيدة، ووجهت لها اتهاما يشكل جناية من الدرجة الرابعة، وأفرج عنها بكفالة 2500 دولار أمريكي.

ولم تعين خريتبال حتى الآن محاميا للدفاع عنها أمام المحكمة، التي ستخضع لها، وقد تواجه أحكاما بالسجن أو الغرامة.

وتعمل خريتبال وكيلة عقارية ومصممة مكياج وتصفيف شعر، فيما يعمل والدها طبيب أمراض جهاز هضمي ووالدتها طبيبة أسنان.

ورفض والديها تقديم تفسيرات حول سر قطعهما خدمات الهاتف المحمول عن ابنتهما.