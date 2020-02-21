الكرملين: بوتين بحث مع أردوغان الوضع في ليبيا وأهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين

بحث الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الوضع في ليبيا، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم، وأكدا أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، في هذا الشأن: "تم بحث مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي، الذي انعقد في 19 كانون الثاني/يناير".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.