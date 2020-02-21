الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار إضافية لمساعدة النازحين من إدلب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة في حاجة إلى 500 مليون دولار إضافية من أجل تقديم مساعدات إنسانية على خلفية الوضع السيئ في إدلب.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، اليوم الجمعة: "وفقا للبيانات التي لدينا، هناك 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".

وأضاف: "كنا نعتقد في وقت سابق من هذا الشهر أن من الضروري تقديم المساعدة إلى 800 ألف نازح بسبب أعمال العنف الأخيرة والمستمرة، والآن هناك حاجة إلى شيء أكثر أهمية، ونحن نراجع خططنا بشكل عاجل، ونطلب من الدول المانحة توفير 500 مليون دولار إضافية لمساعدة النازحين الجدد خلال الأشهر الستة المقبلة".

واعتبر غوتيريش أن تطورات الوضع على الأرض في سوريا خطيرة، وأن الوضع في إدلب من الممكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وكرر الأمين العام مرة أخرى، أنه لا يمكن حل النزاع السوري عن طريق الحل العسكري وإنما عن طريق تسوية سياسية.