الأسهم الأوروبية تهبط بسبب كورونا

وبحسب "رويترز"، انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد بيانات تظهر تراجعا في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وبسبب ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.
وكان المؤشر الأوروبي الرئيسي صعد إلى مرتفعات قياسية، في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن أشارت بيانات إلى انحسار طفيف لتفشي الفيروس، مما دعم التوقعات بأن الأزمة قد تنتهي في أبريل نيسان.
وقادت أسهم قطاع السيارات الخسائر، إذ فقدت 1.9 في المئة في أسوأ جلسة لها في أربعة أسابيع.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت، الغني بأسهم شركات صناعة السيارات والشاحنات، 0.6 في المئة.
وتضرر قطاع الطاقة من هبوط في أسعار النفط.
وتراجع سهم مجموعة بوربري البريطانية للمنتجات الفاخرة 2.6 في المئة بعد أن خفضت جيفريز هدفها لسعر السهم، قائلة إنها أحد أكثر العلامات التجارية انكشافا على تفشي فيروس كورونا.
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