الأمير هاري وزوجته سيتوقفان عن استخدام كلمة "ملكي"

قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، عدم استخدام كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

وقالت متحدثة باسم الزوجين في بيان، اليوم السبت: "تم الاتفاق على أن منظمتهما غير هادفة للربح وعند الإعلان عنها هذا الربيع لن تسمى مؤسسة ساسكس رويال"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت "لا يعتزم دوق ودوقة ساسكس استخدام ‘ساسكس رويال‘ في أي مكان بعد ربيع 2020".

An update on Prince Harry and Duchess Meghan’s foundation name from a Buckingham Palace spokesperson: pic.twitter.com/K91XSpf6x7 — Omid Scobie (@scobie) February 21, 2020

ويستخدم هاري وميغان ماركل علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

وجاء القرار بعد أسابيع من المحادثات بين الزوجين والعائلة المالكة البريطانية بشأن كيف سيقدمان نفسيهما للعالم في المستقبل.

واتفق الزوجان في شهر يناير/ كانون الثاني، مع الملكة إليزابيث، جدة هاري ، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاص بالأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، اسم "ساسكس رويال دوت كوم"، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبة والملابس، مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الأمير هاري وميجان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان ماركل في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا، وسيحتفظ الزوجان بلقبي "دوق ودوقة ساسكس" في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.