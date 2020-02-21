الكويت: منع القادمين الذين زاروا إيران الأسبوعين الماضيين من الدخول بسبب "كورونا"

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الجمعية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف البيان أن أي مواطن كويتي قادم من إيران سيخضع للحجر الصحي كما ناشدت الكويتيين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية.

وكان مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب، أعلن يوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابا، ووفاة أربعة منهم.