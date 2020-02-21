إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم السبت، عن وفاة مريض في مدينة بادوا الشمالية بعد اصابته بفيروس "كورونا"، ليصبح اول ضحية ايطالية للمرض القاتل في البلاد..

وحسبما ذكرت وكالة انسا للأنباء يوم الجمعة، فإن حالة الوفاة هي الأولى على أراضيها بسبب الفيروس وهي لشخص يبلغ من العمر 78 عاما.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن 15 حالة إصابة بالفيروس في منطقة لومباردي الشمالية واثنتين في منطقة فينيتو.