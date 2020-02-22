الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 2345 والإصابات المؤكدة تتخطى 76 ألف حالة

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية الجمعة إلى76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم

بكين - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألف و288 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 53 ألف 284 مريض، من بينهم (11 ألف و477 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2345 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 20 ألف و659 شخصا بعد شفائهم".