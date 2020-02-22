الرئيس الأوكراني يتوعد بمعاقبة "مشاغبين ضد فيروس كورونا"

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعقيبا على أعمال شغب في بلدة أوكرانية إن هناك مَن تعمد إثارة فزع الناس.

ووقعت أعمال الشغب في بلدة نوفيه سانجاري في يوم 20 فبراير/شباط حين وصلت حافلات تقل رعايا أوكرانيين وأجانب تم إجلاؤهم من الصين التي تواجه فيروس كورونا القاتل، إلى مصح تحتضنه هذه البلدة. وقيل إن أهالي البلدة احتجوا على ذلك، وحاول بعضهم منع دخول الحافلات إلى بلدتهم وألقوا الحجارة عليها.

وعلق الرئيس الأوكراني على أحداث الشغب هذه فقال إن أعمال الشغب دبرها مَن تعمدوا إثارة فزع الناس، مشيرا إلى أن هؤلاء هم "اختصاصيون في علم الفيروسات يرتدون الملابس الرياضية". وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة معاقبتهم.