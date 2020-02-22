إيران تعلن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بكورونا من بين 285 حالة مشتبه بها

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم السبت، عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، من بين 285 حالة مشتبه فيها.

وقال نمكي، في تصريحات صحفية، "من بين 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثبتت نتائج الاختبارات أن 18 شخصا مصابا بهذا الفيروس، توفي منهم 4 أشخاص، مشيرا إلى أن معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا، يتم بشكل مجاني، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ولفت وزير الصحة الإيراني، إلى نشر فرق صحية في 36 منفذا من المنافذ الحدودية للكشف عن المصاب بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها. وأكد أن الوضع العام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا آخذ بالتحسن، داعيا المواطنين إلى عدم الاهتمام بالشائعات التي تنشر في الفضاء السيبراني.

وقال: "نحن لا نخفي أي أخبار عن أشخاص مصابين بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن تصور كل شخص مصاب بالانفلونزا يعني أنه مصاب بكورونا".

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول، فيما وصنفت منظمة الصحة العالمية، الفيروس، بالوباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".