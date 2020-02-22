وزارة الصحة الإيرانية تعلن حالة وفاة جديدة و10 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، عن وفاة مصاب جديد بفيروس كورونا، مؤكدا ظهور 10 إصابات جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28 شخصا وارتفع عدد الوفيات إثر هذا المرض إلى 5 أشخاص".

وأضاف جهانبور "حتى اللحظة هناك 785 شخصا نشك بإصابتهم بفيروس كورونا من بين الآلاف الذين راجعوا المشافي وقالوا إن لديهم أعراض المرض، وتم تأكيد إصابة 10 أشخاص جدد فقط من بين هؤلاء الذين نشك أنهم مصابين".

وأوضح "وإذا ما أضفنا العشرة الذي تم كشفهم اليوم فإن العدد الكلي يصبح ۲۸ شخصا"، لافتا إلى أنه "من بين العشرة مرضى الذي تم كشف إصابتهم بفيروس كورونا يوجد 8 أشخاص مصابين في مدينة قم واثنين في طهران".

وكانت إيران نفت نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس "كورونا" صباح اليوم السبت، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج ي المستشفى بسبب إصابة في الرئة.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال مدير العلاقات العامة في بلدية طهران، كيانوش جعفري إن "الأخبار الصادرة بشأن إصابة عمدة البلدية مرتضى الرحمن زاده بفيروس كورونا غير صحيحة، موضحا أنه أصيب بنزلة برد شديدة منذ أسبوعين وتم نقله إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي".

ونلقت وكالة "رويترز" عن التليفزيون الإيراني، في وقت سابق تأكيده إصابة مسؤول إيراني ونقله إلى المستشفى بعد الاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" القاتل، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الإيرانية عن تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، في وقت سابق، اليوم، عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، من بين 285 حالة مشتبه فيها.

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول، فيما وصنفت منظمة الصحة العالمية، الفيروس، بالوباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".