نتائج أولية تشير إلى تقدم حلفاء الزعيم الأعلى الإيراني في انتخابات البرلمان

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أن قائمة المرشحين المحافظين المنتمين للحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في طهران.

وقال التلفزيون الحكومي اليوم السبت، إن إيران بدأت في فرز أصوات الانتخابات، ومن المتوقع أن يحصل حلفاء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على أغلبية كبيرة بناءً على النتائج الأولية.

وفي محافظة آذربيجان الشرقية: 17 نائبا (9 محافظين، 3 إصلاحيين، 5 مستقلين) وسيخوض مرشحان اثنان المرحلة الثانية، بينما بينت النتائج الأولية في محافظة آذربيجان الغربية: 12 نائبا (8 محافظين، 1 إصلاحي، 3 مستقلين)، أما في محافظة قم: 3 نواب جميعهم محافظين، حسب ما نقلته الوكالة.

كما أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس علي كدخدائي على تويتر اليوم السبت: "أن نتيجة صحة الانتخابات في الدوائر الانتخابية بانحاء البلاد سيتم الإعلان عنها بعد التدقيق في التقارير واستخلاص الحصيلة منها".

وأفادت وزارة الداخلية في إيران، اليوم السبت إن: "عملية فرز الأصوات لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران بدأت بعد انتهاء التمديد لفترة الاقتراع عدة مرات كان آخرها حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم أمس الجمعة".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في وقت سابق مساء اليوم، انتهاء عمليات التصويت رسميا في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية في البلاد.