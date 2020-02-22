فيروس كورونا يصيب "سامسونغ"

سجلت سامسونغ أول حالة إصابة في مصانعها، وقررت إيقاف تشغيل مجمع جومي في نيبال بالكامل حتى صباح 24 فبراير/شباط.

وحسب "رويترز" قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم السبت إن إحدى حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تأكدت في مجمع مصنعها للأجهزة المحمولة في مدينة جومي بجنوب شرق البلاد، مما تسبب في إغلاق منشآتها بالكامل.

وقالت سامسونغ أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، إنها تعتزم إغلاق المجمع حتى صباح 24 فبراير.

كما سيتم إغلاق الطابق الذي يعمل فيه الموظف المصاب حتى صباح يوم 25 فبراير.