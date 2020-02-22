الصحة العالمية: تسجيل إصابات بكورونا لأشخاص لم يزوروا الصين

كشفت منظمة ​الصحة​ العالمية، اليوم السبت، عن تسجيل إصابات بفيروس ​كورونا المستجد​ لأشخاص لم يسبق أن ذهبوا إلى الصين أو يخالطوا مرضى كانوا هناك

ونقل موقع إخباري تصريحات منظمة الصحة العالمية التي أعلنت أن 80 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا يتوقع أن يتعافوا من المرض ​​​​​أما باقي 20 بالمئة من المصابين في وضع حرج و 2 بالمئة فقط معرضون للوفاة.

وأشارت المنظمة إلى أنها حددت 13 دولة أفريقية تحتاج للمساعدة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية الجمعة إلى76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم