إيران... جولة ثانية لانتخابات مجلس الشورى في بعض الدوائر الانتخابية

أعلن إسماعيل موسوي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، اليوم السبت، أن هناك جولة ثانية لانتخابات مجلس الشورى في بعض الدوائر الانتخابية وستقام في 17 أبريل/ نيسان.

طهران - سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيرانأنه سيكون هناك جولة ثانية لانتخابات مجلس الشورى في بعض الدوائر الانتخابية وستقام في 17 نيسان/أبريل المقبل.

وقال إسماعيل موسوي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "سيكون هناك جولة ثانية لانتخابات مجلس الشورى في بعض الدوائر الانتخابية وستقام في 17 نيسان/أبريل".

وأضاف أنه " تم إعلان نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية"، مشيرا إلى أنه "سيتم إعلان نتائج الانتخابات في أغلب الدوائر الانتخابية اليوم".

في سياق متصل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أن قائمة المرشحين المحافظين المنتمين للحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في طهران.

وقال التلفزيون الحكومي إن إيران بدأت في فرز أصوات الانتخابات، ومن المتوقع أن يحصل حلفاء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على أغلبية كبيرة بناءً على النتائج الأولية.

وفي محافظة آذربيجان الشرقية: 17 نائبا (9 محافظين، 3 إصلاحيين، 5 مستقلين) وسيخوض مرشحان اثنان المرحلة الثانية، بينما بينت النتائج الأولية في محافظة آذربيجان الغربية: 12 نائبا (8 محافظين، 1 إصلاحي، 3 مستقلين)، أما في محافظة قم: 3 نواب جميعهم محافظين، حسب ما نقلته الوكالة.