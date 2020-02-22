ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت الوكالة الإيطالية، نقلًا عن مصادر، اليوم السبت "وفقًا لمصادر لـ(أنسا) توفت حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد، وهي لإمرأة، مقيمة في إقليم لومبارديا".

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