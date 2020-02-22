بعد تسجيل أول حالة "كورونا".. الصحة الإسرائيلية تعاقب من يخالف قوانين العزل الصحي 

وأكدت الصحة الإسرائيلية أن من يخالف أو ينتهك قوانين الحجر الصحي الإلزامي في المنزل للمسافرين الذين زاروا شرق آسيا مؤخرا، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الجمعة، أن وزارة الصحة الإسرائيلية قد نشرت بيانا أعلنت فيه أن الذين ينتهكون عن علم، الحجر الصحي، يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما يمكن أن يحكم على من يفعلون ذلك بسبب الإهمال، ثلاث سنوات.

وطلبت الصحة الإسرائيلية من المسافرين العائدين من الصين، هونغ كونغ، ماكاو، سنغافورة وتايلاند، الإلتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بسبب مخاوف من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص ينتهك الحجر الصحي المنزلي عبر صفحة ويب حول الفيروس.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، ظهر أمس، الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه للمرة الأولى منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس "كورونا" في الصين، قبل حوالي شهرين، سجلت أول إصابة بالفيروس، وهي من بين الركاب الـ11 العائدين من السفينة "دياموند برنسيس" اليابانية.

החשש התממש: אחת מנוסעות ספינת הקורונה נדבקה בנגיף; משפחות המפונים: "קיבלנו בצער את העדכון" >> https://t.co/xOgBgNx8zI pic.twitter.com/XiGtvORdaK — החדשות - N12 (@N12News) February 21, 2020

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم اكتشاف أول إصابة بالفيروس ضمن الركاب العائدين من السفينة، الذين تم نقلهم إلى مستشفى شيبا في تل هشومير بمدينة تل أبيب، حيث خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية مقرا خاصا بهم، وبأن الحالة تم عزلها أو باتت بمفردها في غرفة خاصة داخل المستشفى نفسها.

ونوهت الصحيفة إلى أنه إضافة إلى 11 إسرائيليا الذين كانوا على متن السفينة اليابانية وعادوا فجر اليوم، الجمعة، إلى إسرائيل، وحطت الطائرة بهم في مطار تل أبيب، قد أصيب 4 إسرائيليين آخرين، ولكنهم بقوا في مستشفى باليابان.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة العبرية الـ"13"، مساء الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتمع بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وبعض وزراء حكومته في مستشفى شيبا بمنطقة تل هشومير في مدينة تل أبيب، بشكل استثنائي، وذلك استعدادا لاستيعاب الإسرائيليين من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية في اليابان، المحجور على ركابها بسبب فيروس "كورونا" الجديد، خاصة وأن المئات من ركابها مصابين بهذا الفيروس.