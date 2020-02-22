إسرائيل تعلن إصابة 9 سائحين من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 9 أشخاص مصابون بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تواجدوا في إسرائيل لمدة 8 أيام.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، ظهر اليوم، السبت، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت بنشر خبر يفيد بأن 9 سياح من كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا قد زاروا إسرائيل للسياحة لمدة ثمانية أيام متواصلة.

ونشرت القناة العبرية قائمة بالأماكن التي زارها السياح الكوريون الجنوبيون، مشددة على أن من اختلط بهم عليهم الدخول في حالة حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما كاملة.

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وأوضحت الوزارة أنها فتحت تحقيقا داخليا في الواقعة، مؤكدة أن السياح الكوريين الجنوبيين زاروا إسرائيل في الفترة من 8- 15 من الشهر الجاري، وبأنه أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من إسرائيل.

ومن بين الأماكن التي زاروها فنادق وأماكن سياحية معروفة ومشهورة، من بينها مدينة الناصرة ونتانيا والبحر الميت وبئر السبع والقدس، حيث نوهت إلى أن السياح أقاموا في كبرى الفنادق في تلك المدن.

وفي الإطار ذاته، أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 433 حالة.

وفي السياق نفسه، أطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية تحذيرا لمواطنيها القادمين من شرق آسيا، مؤخرا، عدم مخالفة قوانين العزل الصحي.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أن من يخالف أو ينتهك قوانين الحجر الصحي الإلزامي في المنزل للمسافرين الذين زاروا شرق آسيا مؤخرا، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الجمعة، أن وزارة الصحة الإسرائيلية قد نشرت بيانا أعلنت فيه أن الذين ينتهكون عن علم، الحجر الصحي، يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما يمكن أن يحكم على من يفعلون ذلك بسبب الإهمال، ثلاث سنوات.

وطلبت الصحة الإسرائيلية من المسافرين العائدين من الصين، هونغ كونغ، ماكاو، سنغافورة وتايلاند، الإلتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بسبب مخاوف من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص ينتهك الحجر الصحي المنزلي عبر صفحة ويب حول الفيروس.

החשש התממש: אחת מנוסעות ספינת הקורונה נדבקה בנגיף; משפחות המפונים: "קיבלנו בצער את העדכון" >> https://t.co/xOgBgNx8zI pic.twitter.com/XiGtvORdaK — החדשות - N12 (@N12News) February 21, 2020

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، ظهر أمس، الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه للمرة الأولى منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس "كورونا" في الصين، قبل حوالي شهرين، سجلت أول إصابة بالفيروس، وهي من بين الركاب الـ11 العائدين من السفينة "دياموند برنسيس" اليابانية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم اكتشاف أول إصابة بالفيروس ضمن الركاب العائدين من السفينة، الذين تم نقلهم إلى مستشفى شيبا في تل هشومير بمدينة تل أبيب، حيث خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية مقرا خاصا بهم، وبأن الحالة تم عزلها أو باتت بمفردها في غرفة خاصة داخل المستشفى نفسها.

ونوهت الصحيفة إلى أنه إضافة إلى 11 إسرائيليا الذين كانوا على متن السفينة اليابانية وعادوا فجر اليوم، الجمعة، إلى إسرائيل، وحطت الطائرة بهم في مطار تل أبيب، قد أصيب 4 إسرائيليين آخرين، ولكنهم بقوا في مستشفى باليابان.

נגיף הקורונה: נתניהו סייר במתחם הבידוד בתל השומר

״יש טענות לגבי היערכות יתר, אני מעדיף ומורה על היערכות יתר מאשר היערכות חסר'', אמר ראש הממשלהhttps://t.co/6uJtyyGJVi pic.twitter.com/5fCQTQ00ZS — ENDORA-אנדורה (@Vitaliko) February 19, 2020

وفي السياق نفسه، أكدت القناة العبرية الـ"13"، مساء الأربعاء الماضي، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتمع بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وبعض وزراء حكومته في مستشفى شيبا بمنطقة تل هشومير في مدينة تل أبيب، بشكل استثنائي، وذلك استعدادا لاستيعاب الإسرائيليين من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية في اليابان، المحجور على ركابها بسبب فيروس "كورونا" الجديد، خاصة وأن المئات من ركابها مصابين بهذا الفيروس.

נמשכת ההיערכות בישראל לקבלת השבים מספינת הקורונה ביפן. ראש הממשלה @netanyahu ביחד עם שרי הממשלה ומערך החירום הלאומי ביקרו הבוקר בחדר הבידוד בתל השומר וקיימו הערכת מצב להתמודדות עם האיום מצד כניסת הקורונה לישראל. נתניהו ציין כי ביקורת על 'היערכות יתר' עדיפה על תוצאת 'היערכות החסר' pic.twitter.com/hlBebWRq3Y — יאיר קראוס (@yair_kraus) February 19, 2020

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول، فيما وصنفت منظمة الصحة العالمية، الفيروس، بالوباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".