العثور على أكثر من 3000 طن من الذهب في الهند

عثر الجيولوجيون الهنود على كمية هائلة من الذهب تبلغ خمسة أضعاف احتياطي الذهب في البلاد.

ووفقا لصحيفة "India Times"، تم العثور على منجمين ذهبيين بداخلهما أكثر من 3500 طن من الذهب في منطقة سونبادرا شرقي ولاية أوتار براديش، حيث تقدر قيمة الذهب بحوالي 12 تريليون روبية (كل 100 روبية تعادل 1.40 دولار).

ووفقا لمجلس الذهب العالمي، يبلغ احتياطي الذهب في الهند 626 طنًا.

وفي حال صحة هذه التقديرات، فسوف تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث احتياطي الذهب في العالم. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأولى باحتياطي 8133.5 طن، بينما حاليا تحتل ألمانيا المركز الثانية باحتياطي 3366 طن من الذهب.

ويشار إلى أن البحث عن الذهب في سونبادرا بدأ منذ ما يقرب من عقدين - في الفترة 1992-1993 بواسطة هيئة المسح الجيولوجي للهند، حيث تم الإعلان عن وجود الذهب في المنطقة لأول مرة في عام 2005.