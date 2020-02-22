جنوب السودان... مشار يؤدي اليمين نائبا أولا للرئيس سلفا كير

أدى زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار، اليوم السبت، اليمين الدستورية نائبا أولا للرئيس سلفا كير ميارديت، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة برعاية سودانية.

القاهرة - سبوتنيك . كما أدى أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان اليمين الدستورية أمام الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار.

والتقى الرجلان يوم الخميس الماضي وأعلنا أنهما بصدد تشكيل حكومة وحل المشكلات العالقة، ومنها توحيد الجيش، في غضون الأيام المقبلة.

وأصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير عددا من القرارات الرئاسية أمس الجمعة، بحل الحكومة الحالية وتعيين نواب الرئيس الخمسة، بموجب اتفاق السلام النشط، كما أعلن، يوم السبت الماضي، موافقته على مطلب أساسي للمعارضة، هو "العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات"، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.

ويواجه سلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار، ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافاتهما بحلول 22 فبراير/ شباط الجاري، وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وتجاوز كير ومشار مهلتين سابقتين، للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل، وعانى الملايين على أثرها من الفقر الشديد.

ويشكل عدد الولايات نقطة خلافية إذ ستحدد حدود الولايات توزيع السلطة في البلاد، فعندما استقل عن السودان في 2011، كان جنوب السودان يضم عشر ولايات بحسب دستور البلاد، زاد كير عددها في 2015 إلى 28، ولاحقا إلى 32.