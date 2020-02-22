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14:32 GMT22 فبراير/ شباط 2020
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    الرئيس الأفغاني أشرف غني

    الرئيس الأفغاني يأمر بوقف العمليات ضد حركة "طالبان"

    © REUTERS / PRESIDENTIAL PALACE
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    أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، تعليمات بوقف العمليات العسكرية ضد حركة "طالبان"، في إطار اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والحركة.

    ورحب غني، في بيان له، بقرار خفض العنف في عموم البلاد اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، بموجب الاتفاق المذكور، معربا عن تمنياته أن يؤدي ذلك إلى بدء وقف إطلاق النار.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
    بومبيو يتوقع إبرام اتفاق بين أمريكا وطالبان في 29 فبراير
    وقال إنه "أمر القوات الأمنية بوقف العمليات ضد طالبان لمدة أسبوع، مع استمرار العمليات ضد المنظمات الإرهابية"، مشيرا إلى أن توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، سيزيل العوائق أمام بدء الحوار الأفغاني.

    وبموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطالبان قبل أيام، تخفض الحركة العنف اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير/ شباط الجاري ولمدة 7 أيام، وتقلص هجماتها بشكل كبير.

    ومن المنتظر، أن تفرج الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية عن 5 آلاف عنصر من طالبان محتجزين لديها، فيما تطلق الأخيرة سراح ألف رهينة.

    وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة واشنطن من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

    وتسيطر حركة طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.

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    الكلمات الدلالية:
    أشرف غني, أمريكا, حركة طالبان, أفغانستان
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