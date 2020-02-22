أردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين في ليبيا وسقوط قتلى أتراك هناك

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مقاتلين من الجيش الوطني السوري يتواجدون حاليًا في ليبيا، ويواصلون الكفاح ضد "قوات حفتر غير الشرعية".

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة له بمدينة إزمير، اليوم السبت "ذهبنا إلى هناك (ليبيا) مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح في الميادين ضد قوات (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر".

#عاجل | #أردوغان: إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 22, 2020

وأضاف "لدينا عدد من الشهداء في القتال مع قوات حفتر، ولكن قمنا بالقضاء على عدد من المقاتلين المرتزقة هناك مقابل ذلك".

وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيا أمس، الوضع في ليبيا، وأكدا أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، في هذا الشأن: "تم بحث مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي، الذي انعقد في 19 يناير/ كانون الثاني ".

ومن جهتها أعلنت الرئاسة التركية في بيان، أمس الجمعة، أن "الزعيمان بحثا التطورات في ليبيا".