أردوغان: تركيا تتواجد الآن في شرق "المتوسط" كما كانت قبل 500 عام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاه تتواجد في شرق المتوسط بسفينتي تنقيب، لافتا إلى أن أنقرة على وشك اقتناء ثالث سفينة للعمل في المنطقة.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بمدينة إزمير اليوم السبت "نحن موجودون في شرق المتوسط بسفن التنقيب والبحث عن الغاز، وأوشكنا على اقتناء سفينة تنقيب ثالثة".

وأضاف "نتواجد أيضًا في شرق المتوسط بقوات بحرية وطائرات، وسفن التنقيب. كنا قبل 500 عام هنا، واليوم أيضا".

يذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز.

وترى تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفن حفر إليها. وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءًا من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.

كما تم اكتشاف أكبر حقول غاز في البحر الأبيض المتوسط عام 2000 وهم "ليفياثان" بإسرائيل و"أفروديت" بقبرص. ويتطلع كلا البلدين إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والحصول على إمكانيات تصديرية كبيرة.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط، كما اعترضت مصر واليونان وقبرص على الاتفاق الأخير الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول التعاون في مسألة المناطق بالبحرية، معتبرة إياه "تجاوزا على حقوقها".