إسرائيل تمنع دخول سائحين من كوريا الجنوبية بسبب كورونا

قررت السلطات الإسرائيلية، منع دخول سائحين من كوريا الجنوبية البلاد بسبب مخاوف من حملهم فيروس كورونا الجديد.

القدس - سبوتنيك. وقالت إذاعة "آي. 24 نيوز" الإسرائيلية، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، "إسرائيل تمنع دخول سياح من كوريا الجنوبية متوقع وصولهم الليلة إلى البلاد بسبب مخاوف كورونا".

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قالت إن 9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تواجدوا في إسرائيل لمدة 8 أيام.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، ظهر اليوم، السبت، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت بنشر خبر يفيد بأن 9 سياح من كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا قد زاروا إسرائيل للسياحة لمدة ثمانية أيام متواصلة.

ونشرت القناة العبرية قائمة بالأماكن التي زارها السياح الكوريون الجنوبيون، مشددة على أن من اختلط بهم عليهم الدخول في حالة حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما كاملة.