بعدما التقوا بالسياح الكوريين… وضع تلاميذ مدرسة إسرائيلية في الحجر الصحي

كشفت صحيفة عبرية عن حجز تلاميذ مدرسة إسرائيلية ببئر السبع بعد الاشتباه في أعراض فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، السبت، أن أكثر من 30 تلميذا في الصف الثامن بمدرسة ببئر السبع بالجنوب الإسرائيلي، تم فرض الحجر الصحي عليهم، بعدما اشتكى أحدهم من أعراض فيروس كورونا.

על רקע החשש מפני הידבקות בקורונה של תלמידי ומורי כיתה ח' בבית הספר דוד טוביהו בב"ש, מנכ"ל משרד החינוך הנחה למנות צוות ליווי, הכולל יועצים חינוכיים, פסיכולוגים ואנשי רפואה, לבית הספר@lirankog — כאן חדשות (@kann_news) February 22, 2020

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن التلاميذ الـ30 تجولوا في مغارة زارها من قبل السياح الكوريين الجنوبيين الـ9، الذين اكتشف فيما بعد أنهم مصابون بفيروس كورونا بعد عودتهم إلى بلادهم.

وأفادت القناة العبرية الـ"12" بأن وزارة الصحة الإسرائيلية شددت على وجوب وضع التلاميذ جميعهم تحت الملاحظة المستمرة، في حجر صحي.

فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن مدير عام وزارة التعليم الإسرائيلية قد شكل طاقم طبي ونفسي لعلاج التلاميذ.

נגיף הקורונה: 30 תלמידי כיתה ח' מבאר שבע, שהיו בקרבתם של התיירים מקוריאה הדרומית, שחלו בנגיף, ישהו בבידוד @liorvero — חדשות 13 (@newsisrael13) February 22, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 9 أشخاص مصابون بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تواجدوا في إسرائيل لمدة 8 أيام.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت بنشر خبر يفيد بأن 9 سياح من كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا قد زاروا إسرائيل للسياحة لمدة ثمانية أيام متواصلة.

תיירים מדרום קוריאה ששהו בישראל נדבקו בקורונה – הנחיות לציבור https://t.co/iu0rVnye4J pic.twitter.com/yqzlIEW86K — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) February 22, 2020

ونشرت القناة العبرية قائمة بالأماكن التي زارها السياح الكوريون الجنوبيون، مشددة على أن من اختلط بهم عليهم الدخول في حالة حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما كاملة.

واتضح فيما بعد أن أحد الأماكن السياحية التي زارها هؤلاء التلاميذ الإسرائيليين سبق أن زارها السياح الكوريين الجنوبيين، وهي مغارة بمدينة بئر السبع.