ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران إلى 6 حالات

أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية، علي آقازاده، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات بذلك 6 حالات.

وأكد المحافظ، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليوم السبت، "وفاة شخص إثر إصابته بفيروس كورونا في محافظة مركزي".

ودعا آقازاده "جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 28 شخصا وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 أشخاص.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" الجديد بالبلاد ارتفع إلى 2236 شخصا، ووصلت أعداد المصابين إلى 75 ألف و465.