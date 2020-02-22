السلطات الإيطالية لا تعتزم اتخاذ تدابير للحد من حرية الرياضيين الروس

أعلنت السفارة الروسية في روما في بيان أن النتائج الأولية لتفتيش ممثلي فريق البياثلون الروسي تشير إلى عدم وجود أدلة تشير إلى استخدامهم المنشطات.

وجاء في بيان للسفارة " تشير النتائج الأولية للتفتيش إلى عدم وجود دليل، ولكن تمت مصادرة الهاتف والكمبيوتر المحمول للاعب لوغينوف وهاتف وهاتف مدربه الشخصي كاسبروفيتش لإجراء مزيد من التحقق كجزء من التحقيق الأولي".

وأضاف البيان " لم تتخذ السلطات الإيطالية أي إجراءات للحد من حرية الرياضيين الروس".

وفي وقت سابق، أعلنت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة تعمل على حماية رياضيي ثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة من الضغط النفسي، بعد عمليات تفتيش في فندق الفريق الروسي في إيطاليا.

ويشار إلى أن الشرطة الإيطالية قامت بتفتيش، اليوم السبت، فندق فريق البياثلون الروسي في بطولة العالم بعد طلب اتحاد البياتلون الدولي (IBU).

ووفقًا لرئيس اتحاد بياثلون الروسي، فلاديمير دراشيف، فإن طلب التفتيش من منظمة دولية يعود إلى أن المدرب الروسي الشخصي، لوغونوف ألكسندر كاسبروفيتش، يتواجد ضمن الفريق الروسي باعتماد غير اعتماده.

وعلقت النائبة الروسية، ناتاليا بوكلونسكايا، على الحادثة قائلة إن إجراءات التفتيش في مكان تواجد الفريق الروسي في إيطاليا، هي وقاحة وخزي لم يسبق لهما مثيل.