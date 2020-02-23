كوريا الجنوبية تسجل 123 إصابة جديدة بـ"كورونا"

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن عدد المصابين بفيروس كورونا لديها ارتفع إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والوفيات إلى 4 أشخاص.