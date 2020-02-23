الصين: وفيات "كورونا" ترتفع إلى 2442 والإصابات تتجاوز 76 ألف حالة

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76 ألف 936 حالة، مشيرة إلى شفاء 22 ألف و888 شخص بعد معالجتهم.

بكين - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألف و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألف 606 مريض، من بينهم(10 آلاف و968 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألف و888 شخصا بعد شفائهم".

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية في أقليم هوبي الصينية 96 وفاة جديدة و630 إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، بنهاية 22 فبراير.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الأقليم إلى 2346 وفاة جراء الفيروس. وكانت قد سجلت هوبي، مركز انتشار الوباء، 106 وفاة و366 إصابة جديدة بالوباء بنهاية 21 فبراير.

وفقا للتقارير اليومية التي تصدرها لجنة الصحة في هوبي فقد حصلت غالبية الوفيات في مدينة ووهان عاصمة الأقليم ، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في ديسمبر الماضي.