تسجيل
06:24 GMT23 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    أطباء يرتدون سترات واقية يوقعون الكشف الطبي على مريض مصاب بفيروس كورونا داخل جناح منعزل بمستشفى ووهان الصيني

    العلماء يتتبعون مصدر فيروس كورونا في الصين

    © REUTERS / CHINA DAILY
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104459/72/1044597208.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002231044636480-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1--%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/

    بدأ انتقال نوع جديد من فيروس كورونا من شخص إلى آخر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. هذه هي الطريقة التي دخل بها الفيروس إلى سوق المأكولات البحرية في ووهان، من حيث انتشر في جميع أنحاء البلاد، حسب علماء من الحديقة النباتية المدارية في الأكاديمية الصينية للعلوم.

    قام المتخصصون بتحليل البيانات الجينية لـ 93 عينة من نوع جديد من فيروس كورونا في قاعدة بياناتGISAID EpiFlu ، التي تم جمعها في 12 دولة في أربع قارات (والتي تم إدخالها في قاعدة البيانات قبل 12 فبراير/شباط) ، وكذلك مصادر العدوى وطرق الانتشار.

    وقال التقرير: "دخل نوع جديد من فيروس كورونا سوق المأكولات البحرية "هوانان" من مكان آخر وانتشر بسرعة في السوق وما وخارجه."

    ووجد العلماء أيضًا أن انتشار المرض سار على ثلاثة مسارات على الأقل.

    أجرى العلماء دراسة على 58 مجموعة فردية تم اكتشافها في هذه العينات ال 93، ووجدوت أن "المريض الأول" يمكن أن يصيب شخص ما في السوق، وأصبح سوق المأكولات البحرية المزدحم مع الظروف الصحية السيئة بيئة مواتية لانتشار الفيروس بين الناس.

    أظهرت الدراسة أنه يمكن تقسيم المجموعات الفردية المحددة إلى خمس مجموعات، ثلاثة منها عبارة عن أوبئة "قديمة" (على سبيل المثال (إتش1 وإتش3 وإتش-13) واثنتان "جديدة" (إتش56 وإم في2). على سبيل المثال، في عينات جميع المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المرتبط بسوق المأكولات البحرية، تم اكتشاف المجموعة الفردية H1 ومشتقاتها H2 و H8-H12، وفي عينات بعض المرضى في ووهان، تم الكشف عن H3، الذي لا علاقة له بسوق المأكولات البحرية.

    وأكد الاستنتاج، استنادا إلى توقيت ظهور العدوى وتوسع المرض، النظرية القائلة بأن سوق "هوانان" لم يكن مصدرا لفيروس كورونا. يؤكد هذا المجموعات الفردية "القديمة" H13 و H38 في العينات الموجودة في مرضى شنتشن (الحالة الأولى في مقاطعة قوانغدونغ) وفي واشنطن (الحالة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية). تشير قصص سفرهم إلى أنهم أصيبوا أثناء زياراتهم لأقاربهم في ووهان من أواخر ديسمبر 2019 إلى أوائل يناير 2020.

    في الوقت نفسه، لاحظ العلماء أن النماذج الفردية H13 و H38 لم يتم العثور عليها في عينات المرضى في ووهان، ربما لأن العينات الموجودة في قاعدة البيانات تم جمعها بشكل رئيسي من بعض المستشفيات في المدينة من 24 ديسمبر 2019 إلى 5 يناير 2020. إذا كان من الممكن العثور على هذين النوعين من النماذج في مستشفيات أخرى في ووهان ، فسيكون ذلك مفيدًا للغاية للعثور على مصدر فيروس كورونا.

    كما أوضحت  الدراسة، قد يكون انتقال الفيروس من شخص لآخر قد بدأ في أوائل ديسمبر أو أواخر نوفمبر 2019 ، ثم تسارع عندما وصل إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية.

    في 6 يناير، أدخل المركز الوطني للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين المستوى الثاني من الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، والذي كان بمثابة تحذير من السفر والأحداث العامة. وفقا للعلماء، إذا كان قد تم إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا التحذير وكان رد فعل المجتمع أكثر نشاطا، فإن انتشار المرض في الصين وحول العالم في منتصف يناير ربما كان أقل.

    وقد وجد أن الإصابات في المقاطعات التسع الأخرى في الصين و 11 دولة كانت مرتبطة بشكل رئيسي بووهان. في الوقت نفسه، تم تحديد ثلاثة مصادر محتملة للعدوى في مقاطعة قوانغدونغ، واثنين آخرين في تشونغتشينغ وتايوان. في الوقت نفسه، ثبت أن مرضى من أستراليا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة لديهم على الأقل مصدران للعدوى.

    وفقا للعلماء، فإن المجموعة الفردية  H56، التي أصبحت مصدرا للعدوى للمرضى في أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وتايوان، تستحق اهتماما خاصا.

    لاحظت الدراسة أن قاعدة البيانات العامة تحتوي على عينات قليلة من المرضى من بلدان أخرى (بخلاف تلك المشار إليها) ومعظمهم لديهم نفس مصدر العدوى، إما المرضى الذين أصيبوا في ووهان، أو من أشخاص كانوا في ووهان، أو أصيبوا في قوانغدونغ وسنغافورة وغيرها من الأماكن.

    انظر أيضا:

    الصين: وفيات "كورونا" ترتفع إلى 2442 والإصابات تتجاوز 76 ألف حالة
    كوريا الجنوبية تسجل 123 إصابة جديدة بـ"كورونا"
    السلطات الصينية: تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي
    الكلمات الدلالية:
    العالم, فيروس كورونا, سوق, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك