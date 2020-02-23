"مفاجأة"... ليبرمان يكشف سبب زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي إلى قطر

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، سبب زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، وقائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي، إلى قطر.

وقال ليبرمان، في حديث للقناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس السبت، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس الموساد والوفد الموافق له إلى قطر، ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حركة "حماس" الفلسطينية"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح أن الوفد قاما بزيارة إلى قطر بتكليف من نتنياهو، وطلبا من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحماس بعد 30 مارس/ آذار"، مضيفا "أن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل".

وتابع ليبرمان قائلا، إن "مصر وقطر غاضبتان من حماس وكانتا تعتزمان قطع العلاقات معها. وفجأة ظهر نتنياهو كمدافع عن حماس كأنها منظمة بيئية"، واصفا سياسات نتنياهو بـ "الرضوخ للإرهابيين".

يشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتصي هليڤي، قاما بزيارة سرية للدوحة مطلع فبراير/ شباط الحالي واستمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية، من بينها محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية في ستة أشهر، مؤكدة أن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعما ماليا شهريا لحركة حماس بـ 15 مليون دولار.