زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الزلزال‭ ‬كان على عمق خمسة كيلومترات، فيما لم ترد حتى اللحظة أي تقارير عن خسائر أو ضحايا.

وشهدت تركيا في الساعات الأولي من اليوم الأحد، زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، في مدينة مانافجات غربي تركيا. ووقع الزالزال، على عمق 15 كم تحت سطح الأرض وبعد 66 كم شمالي مدينة مانافجات الواقعة بمحافظة أنطاليا، جنوب غربي تركيا.