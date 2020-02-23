خامنئي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى الإعلام الأجنبي بسبب "كورونا" والانتخابات

اتهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وسائل الإعلام الأجنبية بارتكاب ممارسات إعلامية سلبية مع اقتراب موعد الانتخابات الإيرانية، والتحجج بفيروس كورونا، من أجل ثني الناس عن المشاركة في الانتخابات.

وقال خامنئي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد: "مارست الوسائل الإعلامية الأجنبية ضخها الإعلامي السلبي منذ عدة أشهر وكثفته مع اقتراب موعد الانتخابات ولم يتوانوا خلال اليومين الأخيرين عن استغلال أدنى فرصة وتحججوا بمرض وفيروس من أجل ثني الناس عن المشاركة في الانتخابات"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "إجراء الانتخابات في النظام الإسلامي يدحض ادعاء الأعداء بمعارضة الدين للحرية والديموقراطية وإجراء 27 دورة انتخابات طوال 41 عام يثبت اهتمام النظام الإسلامي الاستثنائي بالسيادة الشعبية".

— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 23, 2020

​وأعلن محافظ "مركزي" الإيرانية، علي آقازاده، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات بذلك 6 حالات.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس، يأتي ذلك في وقت شهدت إيران يوم الجمعه الماضي، إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية نتيجتها، حيث فازت قائمة المحافظين الأصوليين بزعامة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف بمقاعد العاصمة.