الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا وزيادة الحالات في كوريا الجنوبية

سجلت الصين انخفاضا آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج بؤرة تفشيه، اليوم الأحد، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشي المرض مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة والمخاوف من العدوى في بلدان أخرى.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في ارتفاع عن عدد الحالات في اليوم السابق، مع تسجيل 18 حالة فقط خارج إقليم هوبي وهو أدنى عدد خارج بؤرة تفشي المرض منذ بدأت السلطات إعلان البيانات قبل شهر.

وناشد التلفزيون الرسمي المواطنين مواصلة توخي الحذر والامتناع عن المشاركة في تجمعات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

لكن عدد حالات العدوى خارج الصين ظل يثير قلق السلطات الصحية في العالم، إذ أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن رابع حالة وفاة نتيجة الفيروس و123 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين هناك إلى 556 شخصا، أي أن العدد تضاعف من الجمعة إلى السبت.

وزاد عدد الحالات في إيطاليا، أكثر دولة في أوروبا تأثرا بالمرض، بما يزيد عن أربعة أمثاله إلى 79 أمس السبت، وتوفيت حالتان.

وأكدت اليابان 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس السبت، فيما رصدت إيران عشر حالات جديدة، رفعت العدد الكلي هناك إلى 29، وتوفي ستة أشخاص جميعهم منذ يوم الثلاثاء مما زاد من القلق في الداخل وفي الدول المجاورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخصص جهودا لمساعدة الدول المعرضة لخطر الفيروس ومنها 13 دولة في أفريقيا لها روابط مع الصين على الاستعداد لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص.

وشددت المنظمة على أن عدد الحالات خارج الصين لا يزال صغيرا نسبيا، وقالت إن أكثر ما يثير قلقها هو الحالات الجديدة التي أصيبت بالفيروس دون صلة واضحة بالصين كالسفر أو مخالطة حالة مؤكدة.

وفي اليابان، اعتذر وزير الصحة كاتسونوبو كاتو، أمس السبت، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة دايموند برنسيس السياحية التي تفشى بها الفيروس، ثم أثبتت الاختبارات إصابتها به. وتم رصد أكثر من 600 حالة إصابة على السفينة التي تمثل أكبر بؤرة تفش للمرض خارج الصين.

وغادرت هذه المرأة وهي في الستينات من عمرها السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها. وستجري إعادة فحص 23 آخرين من ركاب السفينة.

وارتفع عدد حالات العدوى غير المرتبطة بالسفينة في اليابان إلى 132 أمس السبت، ورفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى هناك.

وأعلنت الصين تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بالمرض أمس السبت، جميعها في هوبي ما عدا واحدة. وتم تسجيل 82 من هذه الحالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين إلى 76936 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 2442 حالة.