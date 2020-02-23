إيران تؤكد حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

طهران - سبوتنيك. وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن حالة وفاة جديدة لشخص من سكان العاصمة طهران بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إثر الفيروس في البلاد لـ7 أشخاص.

ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية عن رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة مازندران شمالي إيران، سعيد عباس موسوي، قوله إن "الشخص الذي توفي بسبب فيروس كورونا هو من سكان العاصمة طهران وكان مسافرا في زيارة إلى مازندران".

وأضاف موسوي "سوف يتم الاحتفاظ بجثة الشخص في المشرحة للتأكد النهائي بشأن نتائج اختبارات فيروس كورونا".