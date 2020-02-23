وزير ياباني يعتذر بعد اكتشاف إصابة امرأة غادرت سفينة بكورونا

اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة سياحية راسية قرب طوكيو تفشى بها فيروس كورونا وأثبتت الاختبارات بعد ذلك إصابتها بالفيروس.

ووفقا لوكالة "رويترز" غادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، السفينة دايموند برنسيس السياحية في ميناء يوكوهاما الياباني، يوم الأربعاء، بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على متنها ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيجي شمالي طوكيو.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي في طوكيو مساء أمس السبت: "إن 23 شخصا غادروا السفينة يومي الأربعاء والخميس لم يخضعوا لاختبارات منذ الخامس من فبراير/ شباط وإن الوزارة تحاول الوصول لهم لإعادة إجراء التحاليل اللازمة لهم".

وأضاف: "نعتذر بشدة عن هذا الموقف الذي نجم عن إهمالنا... سنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل إعادة الفحص لمنع تكرار ذلك".

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قوله في اجتماع لمكافحة المرض اليوم الأحد إن من الضروري تجهيز إمدادات طبية بشكل عاجل لمنع تدهور حالة المصابين. كما أمر آبي وزير الصحة بإعداد سياسة شاملة لمنع انتشار العدوى.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد حالات الإصابة في اليابان وصل إلى 770 بحلول منتصف نهار اليوم الأحد، بما في ذلك الحالات على متن دايموند برنسيس، بعد تشخيص إصابة رجل في السبعينيات من العمر في هوكايدو شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن عدد الحالات على متن السفينة يبلغ حاليا 634 في أكبر بؤرة للمرض خارج البر الصيني الرئيسي.