ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران إلى 8 والإصابات إلى 43

أكد متحدث وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة.

موسكو - سبوتنيك . وقال كيانوش جهانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيران قد ارتفع إلى 8 والإصابات إلى 43 حالة.

وقال: "من بين 19 حالة تم اختبارها من أمس وحتى اليوم، تم التعرف على 15 حالة على أنها مؤكدة بواسطة Kovid 19 أو فيروس كورونا الجديد". مصيفا: "أربعة من طهران، واثنان من جيلان وواحد من مقاطعة مركزي وواحد من تونكابون (مازاندران)، وتوفي ثلاثة منهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف جاهانبور "وفقا لإجمالي عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا الجديد في إيران، هناك 43 شخصًا ، توفى ثمانية منهم".