ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 100

أعلن رئيس مقاطعة لومباردي، أتيليو فونتانا الإيطالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية بلغ 89 شخصًا.

وبالتالي، تجاوز العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 100 حالة.

وقال فونتانا في قناة "سكايتج24": "لسوء الحظ، لدينا 89 مصابًا في لومباردي"، مضيفًا "تجاوز عدد المصابين في إيطاليا 100 شخص".

وفقا لأحدث البيانات، توفي شخصان من الفيروس في البلاد. تم تسجيل حالات الإصابة في خمس مناطق في إيطاليا، وأكبر عدد من المصابين - في لومباردي.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76 ألف 936 حالة، مشيرة إلى شفاء 22 ألف و888 شخص بعد معالجتهم.