بيسكوف: بوتين يؤيد عقد قمة رباعية حول سوريا

اعلن المتحدث بإسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الخميس، حول الوضع في سوريا عن تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة رباعية حول سوريا.