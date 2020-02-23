تسجيل ثالث حالة وفاة بالسفينة "دايموند برنسيس" المحتجزة بالحجر الصحي في اليابان

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) ذكرت الوزارة الضحية في بيان أن الضحية رجل ياباني في الثمانينات من عمره وكان يعاني أيضًا من أمراض أخرى.

وقال البيان إنه نُقل من السفينة إلى مستشفى محلي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس COVID-19، دون إعطاء تفاصيل بشأن موعد إصابته بالفيروس أو مكان علاجه.

وأضاف البيان أن سبب وفاة الرجل هو أنه كان مصابا بالتهاب رئوي.

وتأتي الوفاة بعد وفاة مسافرين مسنين آخرين، يابانيين في الثمانينات، يوم الخميس بعد إصابتهما بالفيروس.

وعلى الرغم من الحجر الصحي المفروض على "دايموند برنسيس"، إلا أن أكثر من 600 شخص كانوا على متنها أثبتت إصابتهم بالفيروس، مع وجود العشرات منهم في حالة خطيرة.

وإجمالاً، سجلت اليابان حتى الآن أربع وفيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 130 شخصًا باستثناء أولئك المرتبطين بـ"دايموند برنسيس".