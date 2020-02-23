إسرائيل تحظر دخول القادمين إليها من كوريا الجنوبية واليابان

قررت إسرائيل حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من كوريا الجنوبية واليابان للأسبوعين القادمين، خشية من انتشار فيروس "كورونا الجديد" في إسرائيل.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، آرييه درعي، اليوم الأحد، إن "دخول القادمين من كوريا الجنوبية واليايان سيمنع في المنافذ كافة، الجوية والبرية والبحرية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تقرر تكثيف عمل الهيئة الخاصة في مطار (بن غوريون) الدولي، بغية التعامل مع السائحين الذين سيحظر عليهم دخول البلاد".

وبحسب الهيئة فقد "تحدث مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم مع سفراء إسرائيل لدى هاتين الدولتين والصين حول إمكانية المساس بالعلاقات الدبلوماسية معها بسبب هذه الخطوة".

وأكد روتين للسفراء الإسرائيليين أن "الحفاظ على سلامة الجمهور في إسرائيل في صدارة سلم الأولويات".

وذكرت الهيئة أن "كوريا الجنوبية تقدمت بشكوى رسمية لإسرائيل ضد قرارها حظر دخول مواطنين كوريين جنوبيين إالى أراضيها لمنع تفشي فيروس (كورونا) فيها".

ودافع وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن قرار حظر الدخول مؤكدا أنه "لم يكن مناص من ذلك لتجنب خطر العدوى".

واتخذت إسرائيل هذه الخطوة غير المسبوقة في أعقاب إصابة تسعة سائحين من كوريا الجنوبية بفيروس "كورونا"، بعد أن عادوا إلى موطنهم في ختام زيارة سياحية لإسرائيل الأيام الماضية.

وفرضت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الحجر الصحي المنزلي على مئة وثمانين تلميذا وعشرة معلمين، واثني عشر من أفراد حرس الحدود بعد أن كانوا على مقربة من هذه المجموعة. ولم تظهر أعراض المرض على أي منهم حتى الآن.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن على "المواطنين العائدين من تايوان وإيطاليا وأستراليا، وظهرت لديهم أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، إجراء فحوص طبية".

وأضافت الوزارة أن "أي شخص عاد من هذه الدول وظهرت لديه أعراض المرض – درجة حرارة فوق 38 درجة، سعال أو ضيق تنفس – يجب أن يمتنع عن السفر بالمواصلات العامة لدى توجهه إلى الفحص ووضع كمامة قماش تغطي الأنف والفم".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لأن يستوعب في حجر صحي، في منشأة عسكرية في مستوطنة (هار غيلو) في جنوب القدس، قرابة 200 مواطن من كوريا الجنوبية يتواجدون في البلاد، وغالبيتهم سائحون، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الأمن والصحة ومجلس الأمن القومي".

ويعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، مشاورات حول فيروس "كورونا" بمشاركة وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ووزراء ومدراء عامين لوزارات ومستشفيات وجهات أخرى.

ويزور إسرائيل قرابة 5 آلاف كوري جنوبي شهريا، ووفقا للتقديرات فإن عددا كهذا يزورون البلاد حاليا. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.